Ali Atay'dan Hazal Kaya'ya: Helal olsun sevgilime

Eşi Hazal Kaya'yı aldattığı iddia edilen Ali Atay, yeni filminin fragmanı için bir paylaşım yaptı.

2019 yılında evlenen Ali Atay ile Hazal Kaya, aynı yıl oğlu Fikret Ali'yi kucağına almıştı. Evli ünlüler arasında örnek çiftlerinden olarak gösterilen Kaya ve Atay hakkında ihanet iddiaları ortaya atıldı.

Hazal Kaya'yı aldattığı söylenen Ali Atay'ın,, ünlü bir mekanda sevgilisiyle eğlendiği iddia edildi. Bu iddia sosyal medyada çok konuşuldu.

Ali Atay'ın adının böyle bir haberde anılmasınden saatler önce, eşi Hazal Kaya ise evlendikleri günden bir paylaşım yaparak yıl dönümlerini kutladı.

"NASIL 3 YIL GEÇER"

Kaya paylaşımına, "Şu fotoğrafın üstünden nasıl üç yıl geçer aklım almıyor. Senle geçen her yıl birbirinden güzel! Nice yıllarımız olsun beraber. Sana çok aşığım." notunu düştü.

Hazal Kaya, ardından sosyal medya hesabının hikayeler bölümünden de 2014 ve 2019 yıllarında eşi Atay ile çekilen iki fotoğraf karesini paylaştı.

ALİ ATAY'DAN SES ÇIKTI

Diğer hamle de Ali Atay'dan geldi. Hazal Kaya'nın dijital bir platformda yayınlanacak olan yeni filminin fragmanı yayınlandı. Ali Atay, fragmanı 'Helal olsun sevgilime be! Gurur duyuyorum' notuyla Twitter sayfasında paylaştı. Kaya ise 'Sevgilim' diyerek karşılık verdi.