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    Ali Erkazan: Ölünce yakılmak istiyorum

    Usta oyuncu Ali Erkazan, ölünce yakılmak istediğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 22.03.2022 - 10:57
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    Ali Erkazan: Ölünce yakılmak istiyorum

    Birçok tiyatro oyunu, sinema ve dizide rol alan Ali Erkazan, bugün 2. Sayfa programına konuk oldu.

    Dünyaca ünlü Fransız yıldız Alain Delon, sakat bir yaşlı adam olmak istemediğini ve ötenazi ile hayatına son vermek istediğini açıklamıştı. Başarılı oyuncu Erkazan, bu konu hakkında düşüncelerini dile getirdi.

    "YAKSINLAR BENİ"

    Delon'un isteğine saygı duyulması gerektiğini söyleyen Erkazan, "Ben de ölünce yakılmak istiyorum öyle toprak altına gömülmek istemiyorum. Koyu Fenerbahçeliyim beni yakıp Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ne atsınlar ya da denize atsınlar orada yüzen insanlara sarılayım" diye konuştu.

    Ali Erkazan: Ölünce yakılmak istiyorum #1

    Ali Erkazan: Ölünce yakılmak istiyorum #2

    Ali Erkazan: Ölünce yakılmak istiyorum #3

    Ali Erkazan: Ölünce yakılmak istiyorum #4


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