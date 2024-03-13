Ali Koç’un eşi Nevbahar Koç Boğaz'daki yalısını gösterdi Sosyetenin ünlü siması Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç Boğaz'da yer alan yalısının kapılarını açtı.

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Sorumluluk projeleri ve yardım kampanyalarıyla adından söz ettiren sosyetenin ünlü ismi Nevbahar Koç, kez gündeme bambaşka bir konuyla geldi.

YouTube’da yayınlanan “Bir Fincan Kahve 40 Soru”nun ilk konuğu Nevbahar Koç, yalısının kapılarını program için açtı.

Hem sorulara cevap veren hem yalısını gezdiren Nevbahar Koç, programda kendisine Türk kahvesi yapıp içmeyi de ihmal etmedi.

Nevbahar Koç’a yalısını gezdirirken ve soruları sorarken sesiyle eşlik eden ünlü isim ise oyuncu Nejat İşler oldu.

"Yanımda Türk kahvesi götürüyorum"

Nejat İşler'in 'Sen bir Türk kahvesi tiryakisi gibi duruyorsun Nevbahar' sorusuna Koç, 'Günde iki-üç tane Türk kahvesi içiyorum ve her gittiğim yere de götürüyorum.' cevabını verdi.

"Atatürk"

Nejat İşler'in 'Hangi ünlüyle kahve içmek istersin?' sorusuna ise Nevbahar Koç, "Atatürk" yanıtını verdi.

"Harika eltim"

Videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Merhum Mustafa V. Koç’un eşi Caroline Koç, “Harika eltim Nevbahar ile müthiş bir gün geçirdik. ‘Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı var’ atasözünden esinlenerek oluşturulmuş ‘1 Fincan Kahve, 40 Soru’ sohbetlerinin ilki. Teşekkürler.” notunu düştü.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 2005'te Nevbahar Demirağ ile evlendi ve bu evlilikten iki çocuk sahibi oldu.