Ali Küçükbalçık'tan ihanet açıklaması

Sürekli eşi Kibariye'yi aldattığı yönünde haberlerle gündeme gelen Ali Küçükbalçık, sessizliğini bozdu.

Geçtiğimiz ay gündeme gelen havuz başında el ele yürüyen bir çiftin görüntüsünün yer aldığı kare; "Ali Küçükbalçık, eşi Kibariye’yi başka bir kadınla aldattı" şeklinde haberlere konu oldu.

Günlerce konuşulan fotoğraftaki çiftin gerçekte kim oldukları ise Isparta Yalvaç’ta alınan mahkeme kararlarıyla ortaya çıktı. Yalvaç Sulh Ceza Hakimliği’nden alınan iki ayrı erişim engeli kararını isteyen kişi Mustafa Kızılgün.

FOTOĞRAFTAKİ ALİ KÜÇÜKBALÇIK ÇIKMADI

Fransa’da yaşadığı belirlenen Kızılgün’ün avukatı Muzaffer Demirkılınç, dilekçede, “Kullanılan görüntülerde Ali Küçükbalçık olduğu iddia edilen kişi müvekkilim Mustafa Kızılgün. Müvekkilin, havuz kenarında birlikte el ele yürüdüğü kadın da eşi Zeynep Kızılgün’dür.” ifadelerini kullandı.

"AVUKATA İNANDI"

Ünlü çiftin konuyla ilgili sessizliği için “reklam yaptılar" denildi. Ali Küçükbalçık, reklam iddiasına tepki gösterdi: “Aldattı yazdılar. Ben zaten öyle bir şey yapmam. Ama o gün orada olmadığımı Kibariye Hanım’a defalarca anlattım. Ben sadece Kibariye Hanım’a söylerim. 3-4 gün önce karşı tarafın avukatı arayıp olayı izah edince inandı. Kibariye Hanım’ın reklama ihtiyacı yok.”

Kibariye-Ali Küçükbalçık çifti, şimdiye kadar aldatma ve affetme iddialarıyla birçok kez gündeme gelmişti. Kibariye, daha önce de eşini korumuş ve “Bir günlük kaçamak için boşanmam. Şimdilik kofti bir durum yok. Önemli olan sağlığımız” demişti.