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    Ali Sunal: Bizim evin hanımları

    Ali Sunal, eşi Nazlı Kurbanzade ve kızı Narin'in fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 03.06.2020 - 07:51
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    Ali Sunal: Bizim evin hanımları

    Türk sinemasının efsanelerinden Kemal Sunal'ın oğlu  Ali Sunal, 2018'de avukat Nazlı Kurbanzade ile nikah masasına oturdu. Çiftin bebekleri Narin, 2019 yılında dünyaya geldi.

    42 yaşındaki Ali Sunal, eşi ve kızının fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

    "HANIMLAR"

    Sunal'ın "Bizim evin hanımları iyi haftalar diler" notuyla yaptığı paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

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