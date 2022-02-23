Ali Sunal, eşiyle birlikte ikinci kez koronavirüse yakalandı

Merhum sanatçı Kemal sunal'ın oğlu Ali Sunal eşi Nazlı Sunal ile yine karantinaya girdi.

Güldür Güldür Show'un moderatörlüğünü yapan oyuncu Ali Sunal ile eşi Nazlı Sunal ikinci kez koronavirüse yakalandı.

Eşi Nazlı Sunal ile beraber hastalığa bir kez daha yakalanan oyuncu Ali Sunal evde karantinaya girdi.

EKİPTE BİRKAÇ VAKA DAHA VAR

Oyuncunun hastalığı bu kez hafif atlattığı öğrenildi. Güldür Güldür Show ekibinde birkaç koronavirüs vakasının daha olduğu konuşuluyor.