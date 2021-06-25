Ali Sunal ile Nazlı Kurbanzade Bodrum'da

Ali Sunal, yedi aylık hamile eşi Nazlı Kurbanzade ve kızı Narin ile tatil sezonunu açtı.

Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal, yedi aylık hamile eşi Nazlı Kurbanzade ve kızı Narin ile Bodrum'da tatil yapıyor. Gündoğan'daki otelde görüntülenen Sunal, eşi ile otelin restoranında yemek yedi.

İKİNCİ BEBEK GELİYOR

Sık sık ayağa kalkıp denizin kalabalık olup olmadığını kontrol eden ünlü oyuncu, pandemi dolayısıyla kalabalığın azalmasını bekledi. Güneş etkisini azaltınca, iskeleyi tekrar kontrol eden Ali Sunal, tatilcilerin odaya çekilmesini fırsat bilip kızını kucakladı.

Narin'in kolluklarını şişiren Sunal, bir yandan da yedi aylık hamile eşi merdivenden inerken gözünü üzerinden ayırmadı.