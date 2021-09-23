Ali Sunal yeni yaşını ailesiyle kutladı

44. yaşını kutlayan ünlü oyuncu Ali Sunal doğum gününden bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Türk Sinemasının efsane oyuncularından Kemal Sunal’ın oğlu oyuncu Ali Sunal 44. yaşına bastı. 2018 yılında Nazlı Kurbanzade ile nikah masasına oturan ünlü oyuncu doğum günü pastasını da ailesiyle kesti. Mutlu aile o anları sevenleriyle paylaştı.

"DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ"

Ali Sunal gönderisine, "13.15’te ben doğdum bugün. (22 Eylül) Yaşadığım bunca yılın bana doğum günü hediyesi işte bu fotoğrafta... Artık her yaş başka heyecanlar bekliyor beni. Allah’ıma şükürler olsun" mesajını yazarken eşi Nazlı Kurbanzade, 'Canım Ali iyi ki doğdun. 4 kişilik ailemiz, huzurumuz, sağlığımız, heyecanımız, mutluluğumuz daim olsun, hep birlikte olsun. Seni çok seviyoruz' notunu düştü.