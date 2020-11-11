Ali Sunal’dan babası Kemal Sunal’a: Kahramanım

Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal, babasının doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.

Türk sinema tarihine adını altın harflerle yazdıran Kemal Sunal, doğum gününde saygıyla anıldı.

"ATATÜRK'ÜN ÖLDÜĞÜ GÜN"

Doğum günü 10 Kasım’da olan Kemal Sunal, "Atatürk'ün öldüğü gün doğum günü kutlayamam." diyerek yaş gününü 11 Kasım olarak değiştirmişti.

Vefatının üzerinden 10 yıl geçen usta sanatçının oğlunun sosyal medyadan yaptığı paylaşım, sevenlerini duygulandırdı. Babasına duyduğu özlemi dile getiren Ali Sunal, çocukken çekilen bir fotoğrafını yayınladı.

"ÇOK ÖZLEDİM ÇOK"

Kardeşi Ezo Sunal’la çocukken çekilen bir fotoğraflarını paylaşan Ali Sunal gönderisinde, “Canım babam, güzel babam, çocuk babam, yaramaz babam, aşkım babam, melek babam... İyi ki doğdun, iyi ki varsın benim iyi kalpli kahramanım .. Çok özledim çok” notunu ekledi.

Ali Sunal’ın yaptığı paylaşım kısa süre içinde binlerce yorum ve beğeni aldı.