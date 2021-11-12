Ali Sunal'dan duygulandıran Kemal Sunal paylaşımı

İkinci kez baba olmanın mutluluğunu yaşayan Ali Sunal, 2000 yılında hayatını kaybeden babası Kemal Sunal'ı doğum gününde andı.

'Süt Kardeşler', 'Hababam Sınıfı', 'Tosun Paşa', 'Sahte Kabadayı' ve 'Kapıcılar Kralı' gibi filmlerin yanı sıra gülüşüyle de hafızalarda yer edinen merhum sanatçı Kemal Sunal'ın 77. doğum günü, tüm sevenleri tarafından kutlanıyor.

Sunal'ın doğum gününde oğlu Ali Sunal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duygulandırdı.

Kızları Nar ve Nil ile çekilen fotoğrafını yayınlayan Sunal, gönderisinde şu ifadelere yer verdi:

"BÜTÜN ÇOCUKLAR SENİ TANIYOR"

"Başta ben olmak üzere; tüm sevenlerin, hayranların, seni, senin filmlerini bilen herkes çocuklarını seni tanıtarak büyütüyor. Sen gittikten sonra hayranlarına milyonlarca küçük arkadaşımız eklendi, ikisi fotoğrafta... İşte biz her yıl çoğalarak, senin doğum gününü o milyonlarla kutluyoruz. İyi ki doğdun canım babam, gölgesinde bizi hala koruyan mutlu eden koca çınarım, Nar ve Nil'in melek dedesi... İyi ki doğdun."