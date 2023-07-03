Ali Sunal'ın Kemal Sunal paylaşımı duygulandırdı Oyuncu Ali Sunal, vefatının 23'üncü yılında babası Kemal Sunal'ı duygusal bir yazıyla andı.

ensonhaber.com

Türk Sinemasına unutulmaz yıldız ismi Kemal Sunal, 23 yıl önce hayatını kaybetti.

Usta oyuncunun aramızdan ayrılışının yıl dönümünde, oğlu Ali Sunal'dan duygulandıran bir paylaşım geldi.

Okuyanlar duygulandı

Babasına olan sevgisini ve saygısını sürekli dile getiren Ali Sunal, babasıyla çocukken çekilmiş bir fotoğrafını kişisel sosyal medya hesabından paylaştı. Sunal'ın fotoğrafa düştüğü not ise okuyanları duygulandırdı.

"23 yıl…"

Ali Sunal, Twitter'da paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi: "23 yıl… Şu anda ömrümün yarısı sensiz geçti. Seni çok özledim babam.

"Gururum ve şansım"

Ama senin gibi bir kahramanı özlemek, sana baba diyebilmek, fotoğraftaki gibi seni doya doya öpebilmek benim hayattaki en büyük gururum ve şansım. Minnettarım baba. Seninle geçen her anıma…"