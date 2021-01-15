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    Ali Sürmeli iyileşti

    Beyin kanaması geçiren Ali Sürmeli, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a dönüyor.
    • Haber Merkezi
    • 15.01.2021 - 11:11
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    Ali Sürmeli iyileşti

    Geçen sezon başında beyin kanaması geçiren Ali Sürmeli, bir bölüm oynadığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a ara vermek zorunda kalmıştı.

    İYİLEŞTİ

    Usta oyuncunun ne zaman diziye döneceği merak konusuydu. Sürmeli'den iyi haber geldi.

    DİZİYE GERİ DÖNÜYOR

    Yeni yılda ekrana döneceğini söyleyen oyuncunun haftaya ekrana gelecek Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da yer alacağı öğrenildi.

    Ali Sürmeli iyileşti #1

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