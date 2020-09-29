Ali Sürmeli'yi dostları ziyaret etti

Evinde rahatsızlanarak beyin kanaması geçiren Ali Sürmeli’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Usta oyuncu Ali Sürmeli, evinde rahatsızlanınca Kadıköy’de bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Tansiyona bağlı beyin kanaması geçirdiği belirlenen Sürmeli, hemen ameliyata alındı.

"HAYATİ TEHLİKE YOK"

Yaklaşık 5 saat süren ameliyatın ardından usta oyuncunun sağlık durumu ile ilgili açıklama, oğlu Eren Sürmeli’den geldi. Babasının sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Eren Sürmeli, “Kötü bir durum yok. Her şey iyi geçmiş. Normalde uyutacaklardı, iki-üç gün. Ama ondan vazgeçmişler ameliyat iyi geçtiği için. Şimdi yavaştan uyandırmaya başlamışlar. Şu anda bir sıkıntı, bir problem yok. Hayati tehlikesi yok.” diye konuştu.

Ali Sürmeli’nin rahatsızlandığını duyan sevenleri hastaneye akın ederken, aynı dizide oynadıkları birçok ünlü sanatçı da hastaneye koştu.

"YÜRÜYEREK GELMİŞ"

Ali Sürmeli’nin rol arkadaşı olan Oktay Kaynarca, hastane çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sürmeli’nin rahatsızlığı nedeniyle yaklaşık 5 gündür sete gelmediğini belirten Kaynarca, “Allaha şükür aldık haberini. İyi geçmiş ameliyatı. Uyandıracaklarmış. Tansiyona bağlı kanama olmuş. Cerrahi müdahale ile halledilmiş. Zaten buraya kendisi yürüyerek gelmiş. ‘Hastayım’ demiş öyle yatırmışlar.” dedi.

"O BENİM ALİ AĞABEYİM"

Ali Sürmeli’nin yakın arkadaşı olan Mahsun Kırmızıgül de hastaneye gelen ünlüler arasındaydı.

Ali Sürmeli’nin durumu ile ilgili konuşan Kırmızıgül, “Kalbimiz, gönlümüz onunla birlikteydi bugün. Benim çok sevdiğim bir ağabeyim. Yıllardır dostum. Her filmimde Ali Sürmeli vardı. O benim Ali Ağabeyim. Buradan ayrılırken mutlu ayrılıyoruz şu anda. Umarım hiçbir şey olmaz.” diye konuştu.