Alın daraltma estetiği yaptıran Umut Akyürek imaj yeniledi! Belgin Doruk'a benzettiler

Türk sanat müziği sanatçısı 50 yaşındaki Umut Akyürek'in eski halinden eser kalmadı.
Akyürek'in sahnelere ilk çıktığı yıllardan bu yana değişimi görenler gözlerine inanamıyor.
18 yaşında kızı var
Sosyal medyayı aktif kullanan şarkıcı Umut Akyürek, özellikle kendisi gibi sanatçı eşi Oktay Ertuğrul ve 18 yaşındaki kızı Melek Bal ile paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.
Alın daralttı
Estetiği seven ve yüzünde botoks, dolgu gibi birçok işlem olduğu tahmin edilen Umut Akyürek, son olarak alın daraltma ameliyatı geçirdiğini açıklamıştı.
Belgin Doruk tarzı
Genç kalmak için çok emek harcayan Akyürek, bu kez de imaj tazeledi. Ünlü şarkıcı, yeni saç stiliyle Belgin Doruk'a benzetildi.
Akyürek, yaptırdığı estetiklerle eleştirilerin hedefi olmuştu. Umut Akyürek'in yüzündeki değişime isyan edilmişti.
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