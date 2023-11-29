Alina Boz gelin oluyor! Düğün davetiyesi sosyal medyaya düştü Bir süredir Umut Evirgen ile birlikte olan Alina Boz, evleniyor. Aralık ayında nikah masasına oturacak olan çiftin düğün davetiyesi ortaya çıktı.

ensonhaber.com

Kısa bir süredir Umut Evirgen ile birlikte olan Alina Boz, evleniyor.

Yaşadığı aşka hayranları tarafından eleştiri gelmesine rağmen kulaklarını tıkayan Boz, 2 Aralık'ta nikah kıyacak.

Ünlü oyuncu Alina Boz ile 5 ay önce aşk yaşadığını ilan ettiği Umut Evirgen, düğün davetiyelerini de arkadaşlarına göndermeye başladı.

90 kişi gidecek

Alina Boz ile Umut Evirgen 2 Aralık’ta evleniyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Boz ve Evirgen düğün için A46 Organizasyonu'yla anlaştı, 90 kişilik düğünün davetiyeleri dağıtılmaya başlandı.

Gecce'nin haberine göre; çiftin hayatlarının en anlamlı gecesi için hazırlattıkları davetiyenin oldukça sade olması dikkat çekti. Evirgen, nikah sonrası sahibi olduğu mekanda düzenleyeceği after partide dostlarıyla eğlenecek.

Nikah şahidi olarak hangi arkadaşlarını seçecekleri merak konusu olan Boz ve Evirgen’in düğün yemeğini Somer Sivrioğlu hazırlayacak.