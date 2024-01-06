Alina Boz hamile mi? Özge Özpirinçci'den açıklama geldi... Aralık ayında dünya evine giren Alina Boz ve Umut Evirgen'in bebek beklediği iddialarının sorulduğu Özpirinçci, "Bilmiyorum, yok öyle bir şey" yanıtını verdi.

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Magazin gündeminde ünlülerin düğün törenleri sıkça konuşuluyor

Son olarak başrolde Umut Evirgen ve Alina Boz var.

Kısa bir süredir birlikte olan çift aralık ayında nikah masasına oturdu.

Çift bir teknede gerçekleştirdiği düğünlerini 90 kişi ile kutladı.

Bir diğer yandan düğünün yemek menüsünün ise Somer Sivrioğlu tarafından hazırlandığı biliniyor.

Alina Boz hamile mi?

Bir diğer yandan çiftin düğünü sonrasında Alina Boz’un hamile olduğu iddiaları çokça konuşuldu.

Konu magazin gündemini oldukça kurcalarken, çiftin yakın arkadaşları Özge Özpirinçci’den bir açıklama geldi.

"Yok öyle bir şey"

Basın ekiplerinin “Alina Boz ve Umut Evirgen bebek mi bekliyor” sorusu üzerine Özpirinçci, “Biz bilmiyoruz ama yok öyle bir şey" yanıtını verdi.