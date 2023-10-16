Alina Boz ile aşk yaşayan Umut Evirgen'in bir şartı var Sevgilisi Alina Boz'a "Eski aşkları kıskanmak yok" şartı getiren Umut Evirgen'in, bir sebebi var.

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Ekranların güzel oyuncularından Alina Boz, Sezen Aksu'nun oğlu Mithan Can ile ilişkisinin bitirir bitirmez yeni bir aşka yelken açmıştı.

Evleniyor

Serenay Sarıkaya, Demet Özdemir, Tuba Büyüküstün, Dilan Çiçek Deniz ve Melisa Şenolsun'la aşk yaşayan Umut Evirgen ile birlikte olan Alina Boz, iddialara göre evlilik kararı da aldı.

Evlilik iddiası ile gündemde olan çiftle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

Evlilik öncesi şartı

Dağıstanlı'nın söylediğine göre, Umut Evirgen müstakbel karısından evlilik öncesi bir söz istedi.

"Eski aşkları kıskanmak yok" şartı getiren Umut Evirgen'in bu isteğinin arkasından eski bir aşk çıktı.

Evirgen'in eski aşkların bahsinin geçmemesini istemesinin sebebi şu; daha önceki ilişkilerinden birinde kıskançlık krizi patlak vermiş ve kim bilmiyoruz fakat o eski sevgili, Evirgen'in evinde ne varsa kırıp dökmüş ve 2 milyon TL'lik hasar meydana getirmiş.