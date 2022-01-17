Euro
15.3236
-0.68%
Dolar
13.4326
-0.64%
Altın
785.7050
-0.50%
Borsa
2,085.76
0.62%
Bitcoin
576.883
-1.51%
BTXN Coin
33.20
-0.59%
8ºC
İstanbul
Çok bulutlu 8 C

    Alina Boz ile Mithan Can Özer ayrıldı

    Uzun süredir aşk yaşayan Alina Boz ile Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer, ani bir kararla birlikteliklerini noktaladı.
    • Haber Merkezi
    • 17.01.2022 - 17:47
    • Güncelleme : 17.01.2022 - 18:10
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Alina Boz ile Mithan Can Özer ayrıldı

    Mithat Can Özer ile 23 yaşındaki oyuncu Alina Boz aşkı sona erdi.

    İlişkilerini göz önünde yaşamayı sevmeyen çiftten ayrılık haberi geldi.

    40 yaşındaki Mithat Can Özer ile Alina Boz'un, son zamanlarda kıskançlık yüzünden kavga ettiği iddia edildi.

    3 YILLIK AŞKI 'KISKANÇLIK' BİTİRDİ

    Bilal Özcan'ın haberine göre 3 yıllık büyük aşkı 'kıskançlık' bitirdi.

    İlişkilerinin evliliğe gittiği konuşulan ikilinin bu haberi ise sevenlerini şaşırttı.

    Ayrılık iddialarıyla gündeme gelen Alina Boz'un kareleri FOTO GALERİ

    AÇIKLAMA YAPMADILAR

    Taraflardan henüz bir açıklama yapılmazken, Mithat Can Özer'in son zamanlarda "ilişkinin bittiği an" konulu paylaşımları beğenmesi dikkat çekti.

    Alina Boz ile Mithan Can Özer ayrıldı #1

    Alina Boz ile Mithan Can Özer ayrıldı #2

    Alina Boz ile Mithan Can Özer ayrıldı #3


    Görüş Bildir