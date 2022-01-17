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- Alina Boz ile Mithan Can Özer ayrıldı
Alina Boz ile Mithan Can Özer ayrıldı
Uzun süredir aşk yaşayan Alina Boz ile Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer, ani bir kararla birlikteliklerini noktaladı.
- Haber Merkezi
- 17.01.2022 - 17:47
- Güncelleme : 17.01.2022 - 18:10
Mithat Can Özer ile 23 yaşındaki oyuncu Alina Boz aşkı sona erdi.
İlişkilerini göz önünde yaşamayı sevmeyen çiftten ayrılık haberi geldi.
40 yaşındaki Mithat Can Özer ile Alina Boz'un, son zamanlarda kıskançlık yüzünden kavga ettiği iddia edildi.
3 YILLIK AŞKI 'KISKANÇLIK' BİTİRDİ
Bilal Özcan'ın haberine göre 3 yıllık büyük aşkı 'kıskançlık' bitirdi.
İlişkilerinin evliliğe gittiği konuşulan ikilinin bu haberi ise sevenlerini şaşırttı.
Ayrılık iddialarıyla gündeme gelen Alina Boz'un kareleri FOTO GALERİ
AÇIKLAMA YAPMADILAR
Taraflardan henüz bir açıklama yapılmazken, Mithat Can Özer'in son zamanlarda "ilişkinin bittiği an" konulu paylaşımları beğenmesi dikkat çekti.