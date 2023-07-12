Alina Boz ile Mithat Can Özer çifti ayrıldı Evlenmeleri beklenen Alina Boz ile Mithat Can Özer'den kötü haber geldi.

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Sezen Aksu'nun müzisyen oğlu Mithat Can Özer ile oyuncu Alina Boz, 4 yıldır aşk yaşıyordu. Çiftin bu sene nikah masasına oturması bekleniyordu. Ancak bir ay kadar önce ayrılık kararı aldıkları ortaya çıktı.

Moral tatili

"Paramparça", "Vatanım Sensin", "Elimi Bırakma" ve "Maraşlı" gibi pek çok proje ile seyirci karşısına çıkan ünlü oyuncu Alina Boz, moral bulmak için Çeşme'ye tatile gitti.

Aralarında 17 yaş olan çift, ilişkilerini bugüne kadar gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyordu.