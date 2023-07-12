Alina Boz ile Mithat Can Özer çifti ayrıldı
ensonhaber.com

Sezen Aksu'nun müzisyen oğlu Mithat Can Özer ile oyuncu Alina Boz, 4 yıldır yaşıyordu. Çiftin bu sene nikah masasına oturması bekleniyordu. Ancak bir ay kadar önce ayrılık kararı aldıkları ortaya çıktı.

Moral tatili

"Paramparça", "Vatanım Sensin", "Elimi Bırakma" ve "Maraşlı" gibi pek çok proje ile seyirci karşısına çıkan ünlü oyuncu Alina Boz, moral bulmak için Çeşme'ye tatile gitti.

Alina Boz ile Mithat Can Özer çifti ayrıldı

Aralarında 17 yaş olan çift, ilişkilerini bugüne kadar gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyordu.