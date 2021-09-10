Alina Boz: Kadınsız bir dünyanın var olabilmesine imkan yok

Alina Boz: Kadınsız bir dünyanın var olabilmesine imkan yok

Ünlü oyuncu Alina Boz, hemcinsleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Rol aldığı "Aşk 101" dizisinin yeni sezon bölümleri merakla beklenen Alina Boz,bir magazin dergisinin bu ayki sayısına konuk oldu.

Bir süredir Sezen Aksu’nun oğlu Mithat Can Özer ile aşk yaşayan Boz, çarpıcı açıklamalarıyla dikkat çekti.

"KADINSIZ HİÇBİR ŞEY OLMAZ"

Alina Boz, "Kadınsız hiçbir şey olmaz! Kadın doğurucudur, öğreticidir, düzenleyicidir, yaratıcıdır. Kadınsız bir dünyanın var olabilmesine imkan yok.

"ÇOCUKLUĞUMUZDA ÖĞRENMEMİZ ŞART"

Bir insan doğayı, hayvanı sevmiyorsa başka şeyleri sevmesi mümkün değil. Sevgiyi de saygıyı da çocukluğumuzda öğrenmemiz şart. Bir insana 40 yaşında kadını, doğayı ve hayvanı sevmeyi öğretemezsin" dedi.