Alina Boz, Serenay Sarıkaya'nın fotoğrafını beğenen sevgilisi Umut Evirgen hakkında konuştu Umut Evirgen'le evlilik hazırlığı yaptığı söylenen oyuncu Alina Boz, sevgilisinin Serenay Sarıkaya'nın fotoğrafını Instagram'da beğenmesiyle ilgili açıklama yaptı.

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Sürpriz aşklarını sosyal medyada ilan eden Alina Boz ile Umut Evirgen'in nikah masasına oturma kararı aldıkları iddia edilmişti.

25 yaşındaki güzel oyuncu Alina Boz'a Paris'te evlilik teklifi eden Umut Evirgen'in "Evet" yanıtı aldığı, ünlü çiftin kasım ayının sonunda evlenmeyi planladığı konuşulmuştu.

"Parmakta bir yüzük yok daha"

Alina Boz, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Umut Evirgen ile aşk yaşayan ve evlenecekleri iddia edilen Boz, "Parmakta bir yüzük yok daha. Ben güzel bir haber olsa paylaşırım." dedi.

"Eli kaymıştır"

Boz, Evirgen'in eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın bir fotoğrafını beğenip ardından geri çekmesiyle ilgili soruya ise şu yanıtı verdi: "Eli kaymıştır. Olur mu öyle şey!"