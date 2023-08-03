Alina Boz, Umut Evirgen ile yeni fotoğrafını paylaştıı Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile ayrıldıktan sonra işletmeci Umut Evirgen ile yeni bir aşka yelken açan Alina Boz'dan yeni aşk pozu geldi.

ensonhaber.com ENSONHABER'İ TWİTTER'DA TAKİP EDEBİLİRSİNİZ Genç oyuncu Alina Boz, 4 yıllık ilişkisini sonlandırdı. Kendisinden 17 yaş büyük Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile aşk yaşayan Boz'un, ilişkisini evliliğe taşıyacağı düşünülüyordu. Ancak çift geçtiğimiz günlerde ayrılık kararı aldı. Aradığı aşkı Umut Evirgen'de buldu Boz, kısa sürede yeni bir aşka yelken açarak sürpriz isimle birlikte oldu. Birçok ünlü isimle anılan Umut Evirgen ile aşk yaşamaya başlayan oyuncu, fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Aşk pozu Çiçeği burnunda çitten yeni kare geldi. Alina Boz, sevgilisiyle olan romantik karesini hikaye bölümünden paylaştı. Evirgen, Tuba Büyüküstün, Melisa Şenolsun, Serenay Sarıkaya gibi ekranların en ünlü kadınlarıyla birlikte olmuştu.