Alina Boz, Umut Evirgen ile yeni fotoğrafını paylaştıı
ensonhaber.com

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Genç oyuncu Alina Boz, 4 yıllık ilişkisini sonlandırdı.

Kendisinden 17 yaş büyük Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile yaşayan Boz'un, ilişkisini evliliğe taşıyacağı düşünülüyordu.

Ancak çift geçtiğimiz günlerde ayrılık kararı aldı.

Aradığı aşkı Umut Evirgen'de buldu

Boz, kısa sürede yeni bir aşka yelken açarak sürpriz isimle birlikte oldu.

Birçok ünlü isimle anılan Umut Evirgen ile aşk yaşamaya başlayan oyuncu, fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Aşk pozu

Çiçeği burnunda çitten yeni kare geldi.

Alina Boz, sevgilisiyle olan romantik karesini hikaye bölümünden paylaştı.

Evirgen, Tuba Büyüküstün, Melisa Şenolsun, Serenay Sarıkaya gibi ekranların en ünlü kadınlarıyla birlikte olmuştu.

Alina Boz, Umut Evirgen ile yeni fotoğrafını paylaştıı