Dolar
7.3923
0.1164%
Euro
8.7974
0.467%
Altın
1999.52
0.7127%
Borsa
1086.89
0.0635%
G. Altın
475.306
0.9504%
Bitcoin
90671.99
-1.2028%
24ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 24 C

    Alina Boz ve Mithat Can Özer arabayı bıraktı

    Mithat Can Özer, önceki gün oyuncu sevgilisi Alina Boz ile Levent’te bisiklet sürerken objektiflere takıldı.
    • Haber Merkezi
    • 18.08.2020 - 09:23
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Alina Boz ve Mithat Can Özer arabayı bıraktı

    Sezen Aksu’nun müzisyen oğlu Mithat Can Özer, uzun süredir ilişki yaşadığı oyuncu Alina Boz ile geçen hafta sonu Levent’te görüntülendi.

    Annesine ait evde yaşayan Özer, sevgilisiyle beraber evine yakın alışveriş merkezine gitti.

    "BENİ TAKİP ET"

    AVM’ye bisikletle giden ikili, maske takmayı da ihmal etmedi. Dönüş yolunda Mithat Can Özer’in önüne geçen Alina Boz’un, sevgilisine “Aşkım beni takip et.” dediği duyuldu.

    Çift, maske ve gözlüklerine rağmen muhabirlerin kendilerini tanımasına şaşırdı.

    Alina Boz ve Mithat Can Özer arabayı bıraktı #1

    Görüş Bildir