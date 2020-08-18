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- Alina Boz ve Mithat Can Özer arabayı bıraktı
Alina Boz ve Mithat Can Özer arabayı bıraktı
Mithat Can Özer, önceki gün oyuncu sevgilisi Alina Boz ile Levent’te bisiklet sürerken objektiflere takıldı.
- Haber Merkezi
- 18.08.2020 - 09:23
Sezen Aksu’nun müzisyen oğlu Mithat Can Özer, uzun süredir ilişki yaşadığı oyuncu Alina Boz ile geçen hafta sonu Levent’te görüntülendi.
Annesine ait evde yaşayan Özer, sevgilisiyle beraber evine yakın alışveriş merkezine gitti.
"BENİ TAKİP ET"
AVM’ye bisikletle giden ikili, maske takmayı da ihmal etmedi. Dönüş yolunda Mithat Can Özer’in önüne geçen Alina Boz’un, sevgilisine “Aşkım beni takip et.” dediği duyuldu.
Çift, maske ve gözlüklerine rağmen muhabirlerin kendilerini tanımasına şaşırdı.