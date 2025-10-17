Alina Boz ve Umut Evirgen için yaz devam ediyor! Havuz keyfi yaptılar

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ünlü oyuncu Alina Boz ile işletmeci sevgilisi Umut Evirgen, 2023 Aralık ayında dünyaevine girmişlerdi.

Sık sık bebek haberleriyle gündeme gelen ünlü çift, boş zamanlarında sık sık tatile çıkıp geziyor.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ikili, aşk dolu pozlarını yayımlamaya devam ediyor. Son olarak ünlü oyuncu, havuz başındaki karelerini Instagram'dan sevenlerinin beğenisine sundu.

"HAMİLE OLSA DOĞURMUŞTU"

Geçtiğimiz haftalarda görüntülenen Umut Evirgen, kendisine yöneltilen 'hamilelik' sorularına; “Alina 48-49 kilo görmüyor musunuz? Arkadaşlar evlenirken ‘Hamile diye evleniyor’ dediniz. 12 ay oldu yani. Olsa doğardı herhalde.” yanıtını vermişti.