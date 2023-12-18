Alina Boz'dan balayı açıklaması: "Acelesi yok" Geçtiğimiz haftalarda Umut Evirgen ile dünyaevine giren Alina Boz, balayına çıkmama sebebini açıkladı.

ensonhaber.com

Tuba Büyüküstün, Melisa Şenolsun ve Serenay Sarıkaya gibi ünlülerle yaşadığı ilişkilerle ünlenen işletmeci ve yönetmen Umut Evirgen, Alina Boz'da duruldu.

Ünlüler dünyasının hızlı çapkını Evirgen, bir süre önce oyuncu Alina Boz ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Paris'te yüzükler takıldı

Geçtiğimiz aylarda Paris tatiline giden ikili, yüzük takmıştı. Alina Boz, sevgilisiyle siyah-beyaz aşk karelerini sosyal medya hesabından yayınlamayı ihmal etmemişti.

"Acelesi yok balayının"

Geçtiğimiz haftalarda Umut Evirgen ile dünyaevine giren Boz, düğünün ardından eşi Umut Evirgen ile balayına çıkamamıştı.

Konuyla ilgili konuşan Alina Boz, "Çok fena bir salgın var ya. Biz de düğünden sonra biraz rahatsızlandık ve yatıp dinlendik açıkçası. Kendimize geldik biraz. Acelesi yok balayının ya hep gidilir. Her zaman geziyoruz zaten, özel bir planımız da yok aslında. Karlı bir yere de gidebiliriz belki kış aylarındayız diye. Görmediğimiz bir yere gitmek istiyoruz, henüz karar veremedik ama." dedi.