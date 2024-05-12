Alina Boz'dan Galatasaray açıklaması: Küfür etmedim Eşi Umut Evirgen'le bir gece kulübünde görüntülenen Alina Boz, Aşkın Olayım şarkısına eşlik ederken Galatasaray'a küfür ettiğine dair iddialarla gündem oldu.

ensonhaber.com

Geçtiğimiz aylarda evlenen Alina Boz eşi Umut Evirgen ile bir gece kulübünde eğlendi.

Bu sırada başarılı isim, 'Aşkın Olayım' şarkısını söylerken Galatasaray'a küfürler sarf ettiği iddiasıyla gündeme geldi.

Sosyal medyaya düşen görüntülerden dolayı sarı-kırmızılı taraftarlar, Alina Boz'a tepki gösterdi.

Gelen tepkiler üzerine Alina Boz, sosyal medyadan bir açıklama yayınladı.

"Küfürleri benim etmediğim açıkça ortada"

Alina Boz açıklamasında bu videoyu yalanlayarak "Küfür içerikli sözleri benim söylemediğim açıkça belli olmaktadır. Konuyu ben de üzüntüyle takip etmekteyim.

Söz konusu videoda yalnızca sevdiğim şarkının sözlerini seslendirmiş olup başka küfür vs herhangi bir ek söz söylemedim" dedi.

Şikayette bulunacak

Alina Boz kendisine yapılan hakaretlere karşı da şikayette bulunacağını sözlerine ekledi.