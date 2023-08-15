Alina Boz'dan Umut Evirgen'li poz Umut Evirgen'le aşk yaşamaya başlayan Alina Boz'dan ilk paylaşım geldi.

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Tuba Büyüküstün, Melisa Şenolsun ve Serenay Sarıkaya gibi ünlülerle yaşadığı aşklarla ünlenen işletmeci Umut Evirgen, şimdi de Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer'den ayrılan Alina Boz'a kalbini kaptırmıştı.

Umut 'Alina başka' diyor

Umut Evirgen, Alina’ya duygularının farklı, niyetinin ciddi olduğunu söylemişti. Ünlü çiftin sürpriz aşkı şok etkisi yaratırken tatilde çekilen fotoğrafları uzun süre magazin gündeminde yer almıştı.

Umut Evirgen ile yeni bir aşka yelken açan oyuncudan romantik paylaşım geldi. Alina Boz'un kalp emojisi ile yayınladığı fotoğrafa beğeni yağdı.