Alina Boz’un yeni sevgilisi Umut Evirgen Magazin dünyasının ünlü çapkınlarından işletmeci Umut Evirgen, sevgilisinden ayrılan Alina Boz’un da gönlünü çeldi.

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Daha önce Tuba Büyüküstün, Melisa Şenolsun, Serenay Sarıkaya gibi ekranların en ünlü kadınlarıyla birlikte olan işletmeci Umut Evirgen, çapkınlıkta hız kesmiyor.

Güzel oyuncu Alina Boz, uzun süredir kendisinden 17 yaş büyük Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile aşk yaşıyordu. Nikah masasına oturacakları konuşulan gözde çift, geçtiğimiz günlerde birlikteliklerine nokta koydu.

İlan ettiler

Sürpriz ayrılığın ardından da ilginç bir gelişme yaşandı. Çapkınlığıyla nam salan işletmeci Umut Evirgen, Alina Boz ile yakınlaştı.

Evirgen, sosyal medya hesabından Alina Boz ile birlikteliklerini ilan etti.