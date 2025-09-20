Alişan, Bingöl konserinde Gazzeliler için destek şarkısı söyledi

Dünyanın dört bir yanında mazlum Gazze halkına yönelik destek çağrıları gelmeye devam ediyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü'nce hayata geçirilen 'Bir Anadolu Şenliği' etkinlikleri kapsamında şarkıcı Alişan, Bingöl'de konser verdi.

Konsere gelen Bingöllüler, alanı doldurdu.

GAZZELİLER İÇİN SÖYLEDİ

Konserin gündeminde ise işgal altındaki Gazze vardı.

Gazze'de yaşanan soykırıma da tepki gösteren Alişan, Gazzeliler için 'Dünyadan Uzak' isimli şarkıyı söyledi.

"YIKIL İSRAİL, ENKAZINI GÖREYİM"

Filistin bayrağının olduğu atkı takarak konserine devam eden Alişan, "Her konserimde söylüyorum. Yıkılasın İsrail, enkazını göreyim.

Sana, ülke diyenin yüzüne tüküreyim. İnşallah siyonist rejim ve İsrail diye bir ülke kalmaz" diye konuştu.