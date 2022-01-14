Eşi Buse Varol'la ilgili yaptığı açıklamayla magazin gündemine oturan Alişan, “Sen de Cennet Mahallesi’nde Çağla Şıkel ile öpüştün” yorumlarına yanıt verdi.

Yakın zamanda ağabeyini koronavirüsten kaybeden ve hakkında sık sık ayrılık iddiaları çıkan Alişan, geçtiğimiz günlerde eşi Buse Varol'la ilgili dikkat çeken açıklamalar yapmıştı.

'Söylemezsem Olmaz' programına telefonla bağlanan Alişan, Buse Varol'la çok mutlu olduklarını evliliklerinde herhangi bir sıkıntı olmadığını söylemişti.

"BUSE DİZİLERDE ÖPÜŞSEYDİ KARIM OLAMAZ"

Oyuncu eşi hakkında 'öpüşme' sorusuna da yanıt veren Alişan, "Buse dizilerde biriyle öpüşseydi benim karım olamazdı" ifadesini kullanmıştı.

Alişan'ın bu sözleri ise tepkilerin hedefi oldu.

"BENİM KRİTERLERİM, BENİM HAYATIM"

Tepkiler üzerine bir açıklama daha yapan Alişan, "Benim hayat felsefem, benim kriterlerim, benim hayat görüşüm, benim hayatım. İşinize gelince demokrasi var, işinize gelmeyince yobaz, geri kafalı, kıro! Herkes benim gibi düşünmek zorunda değil, ben de herkes gibi düşünmek, yaşamak zorunda değilim." dedi.

Alişan: Cennet Mahallesi'nde öpüşme mi olur ViDEO

'CENNET MAHALLESİ' SAHNELERİ HATIRLATILDI

Son açıklamasıyla tekrar tepki gören Alişan'ın bu kez ise 'Cennet Mahallesi'nde Çağla Şıkel'le olan öpüşme sahneleri gündeme geldi.

"CENNET MAHALLESİ'NDE ÖPÜŞME Mİ OLUR"

Alişan da öpüşme sahnesi hakkında sessizliğini bozdu.

Buse Varol'la kamera karşısına geçen şarkıcı, 2. Sayfa'ya yaptığı açıklamada, "Cennet Mahallesi'nde öpüşme mi olur? O öpüşme değil ki!

"ÇAĞLA'YI DEĞİL KENDİ ELİMİ ÖPÜYORUM"

Çağla'yı öpüyor gibi kendi elimi öpüyorum. Öyle bir şey olabilir mi?" diye konuştu.