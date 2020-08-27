Alişan, doğacak kızına isim arıyor

İkinci kez baba olmaya hazırlanan Alişan'ın bebeğine isim bulma yöntemi şaşırttı.

Alişan ve Demet Akalın önceki akşam Ulus'taki bir restorandan çıkarken görüntülendi.

3 saat süren yemeğin ardından mekandan çıkan ünlü isimlerde Alişan, yeni doğacak bebeğine isim bulma yöntemlerinden bahsetti.

"SERİ BOZULACAK GİBİ DURUYOR"

İkinci kez baba olmak için gün sayan ve geçtiğimiz günlerde çocuğunun kız olduğunu öğrenen Alişan, "Bu aralar kızımız için isim düşünüyoruz. Plakaya göre isim seçeceğiz. A ve B plakamız var ama seri bozulacak gibi duruyor" dedi.

YENİ ARABA ALDI

Geçtiğimiz aylarda eşi Buse Varol, oğlu Burak ve bakıcısıyla İzmir'e gitmek isteyen Alişan, yolda aracın hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Kazadan ufak tefek sıyrıklarla kurtulan Alişan, güvenliğiyle bilinen bir markadan yeni araç aldı.