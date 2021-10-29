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    Alişan, dövme yaptırdı

    Selçuk Tektaş'ı kaybettikten sonra toparlayamayan Alişan, kardeşini artık ömür boyu bedeninde taşıyacak.
    • Haber Merkezi
    • 29.10.2021 - 07:36
    • Güncelleme : 29.10.2021 - 07:37
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    Alişan, dövme yaptırdı

    Koronavirüse yakalanan kardeşi Selçuk Tektaş'ın vefatından sonra zor  günler geçiren Alişan'ın iki çocuğunun annesi Buse Varol'dan boşanacağı iddialarını katıldığı bir programda yalanlamıştı.

    Alişan, "Kendimi toparlamaya çalışıyorum derken bu haberlerle uğraşıyorum. Eşim, ailem, herkes çok üzülüyor bu haberlere. Yalan haberi yalanlamak beni gerçekten üzüyor. Böyle bir şey yok. Bunun olmadığını çıkıp söylemek, bu acım varken üzüyor" ifadeleriyle gerçeği açıkladı.

    BEDENİNDE YAŞATACAK

    Boşanma haberlerinin asılsız olduğunu ifade eden Alişan, yaklaşık 3 ay önce kaybettiği kardeşi Selçuk Tektaş’ı bedeninde yaşatacak.

    Alişan, kardeşinin doğum tarihini, sonsuzluk işaretiyle birlikte, bileğine dövme yaptırdı.

    Alişan, dövme yaptırdı #1

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