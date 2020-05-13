Alişan: Eşimle ayak numaralarımız aynı

Ünlü şarkıcı Alişan, eşi Buse Varol'un ayak numarasının 40 olduğunu söyledi.

Magazin dünyasında adından sıkça söz ettiren Alişan, yine gündem oldu. Koronavirüs salgını sebebiyle eşi Buse Varol ve oğlu ile evde karantinada olan Alişan, geçtiğimiz günlerde bir programa konuk oldu.

"İKİMİZ DE 40 GİYİYORUZ"

Eşiyle ilgili açıklamalarda bulunan Alişan, ilginç bir itirafta bulundu. Eşiyle aynı numarayı giydiklerini söyleyen Alişan, Buse Varol'un ayak numarasının 40 olduğunu söyledi.

"BUSE'YE ALMADAN ÖNCE BEN DENİYORUM"

Eşine ayakkabı alırken zorlanmadığını söyleyen ünlü şarkıcı, "Ben Buse'ye hediye ayakkabı alırken ayakkabıcıda önce kendi ayağıma giyip deniyorum." dedi.

Bu itiraftan sonra Alişan'ın, kadın ayakkabıcısında topuklu ayakkabıları nasıl denediği merak konusu oldu.