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    Alişan: Gel kızım

    İkinci kez baba olmak için gün sayan şarkıcı Alişan, eşi Buse Varol ile birlikte çekilen karesini sosyal medya hesabından yayınladı.
    • Haber Merkezi
    • 26.11.2020 - 11:54
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    Alişan: Gel kızım

    2019'un Şubat ayında oğulları Burak'ı kucaklarına alan Alişan-Buse Varol çifti, ikinci kez anne-baba olmak için gün sayıyor.

    Geçtiğimiz aylarda kız bebeklerinin olacağını açıklayan çiftten Alişan, eşi ile birlikte çekilen karesini sosyal medya hesabından yayınladı.

    "BEKLİYORUZ"

    Şarkıcının, "Gel kızım, bekliyoruz" notuyla yaptığı paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

    Alişan: Gel kızım #1

    Alişan: Gel kızım #2

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