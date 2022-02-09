Alişan ile Buse Varol ayrılık kararı aldı

Evliliklerinde yaşadıkları sorunları çözemeyen Alişan ile Buse Varol'un boşanma kararı aldığı magazin gündemine bomba gibi düştü.

Magazin dünyasının gündeminde Alişan ile Buse Varol var.

Alişan ile Buse Varol'un uzun zamandır anlaşamadıkları yönündeki haberler, gündeme geliyordu.

EVLİLİK 4 YILDA BİTTİ

İkili hakkındaki iddialar doğru çıktı.

Alişan ile Buse Varol boşanma kararı aldı.

2018 yılında dünya evine giren çiftin Burak ve Eliz olmak üzere iki çocuğu vardı.

Alişan ile Buse Varol'u yakından tanıyan bazı ünlü isimler, boşanmanın önüne geçebilmek için iki isimle de konuştu ancak henüz barışma kararı alınmadı.

ADIM ADIM GELEN BOŞANMA

Alişan'ın kızının doğum günü kutlamasına gitmemesi ikili arasındaki krizi doğruluyordu.

Buse Varol ise Alişan ile çekilen tüm fotoğraflarını Instagram hesabından silmişti.

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