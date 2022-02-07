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    Alişan ile Buse Varol boşanıyor iddiası

    Alişan’ın eşi Buse Varol’suz aile fotoğrafı kafaları karıştırdı.
    • Haber Merkezi
    • 07.02.2022 - 07:26
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    Alişan ile Buse Varol boşanıyor iddiası

    2018 yılında nikah masasına oturan ünlü şarkıcı Alişan ve oyuncu Buse Varol, mutlu evliliklerini iki çocukla taçlandırmıştı.

    Evliliklerinde 3. yılı geride bırakan Alişan ile Buse Varol çifti, yine ayrılık iddialarıyla gündeme geldi.

    KIZININ DOĞUM GÜNÜ PARTİSİNE GİTMEDİ

    Ünlü çiftin kızları Eliz, bir yaşına bastı. Buse Varol, kızı için İstanbul'un en lüks otellerinden birinde doğum günü partisi düzenledi. Yalnız, partide sahnede olmamasına rağmen baba Alişan yoktu.

    İkili, ardından kızlarının doğum gününü çeşitli karelerle kutladı. Alişan da Buse de paylaşımlarında birbirlerinin olmamasına adeta dikkat etti.

    BİRBİRLERİNE YER VERMEDİLER

    İkilinin paylaşımlarında birbirlerine yer vermemesi takipçilerinin de gözünden kaçmadı. Ayrılık iddialarını destekler paylaşımlar yapan ünlü çiftten, hiçbir açıklama gelmedi

    Alişan ile Buse Varol boşanıyor iddiası #1

    ''AYRILIK ÇANLARI MI?''

    Alişan ve Buse Varol'un paylaşımlarına takipçilerinden yorum yağdı.

    Çoğu takipçi, ''Eşi neden resimde yok?", "Ayrılık çanları mı?", "Araları mı bozuk", "Buse'nin partisinde Alişan ve ailesi yok'' yorumlarında bulundu.

    Buse Varol'un paylaşımlarına da benzer yorumlar gelirken ağırlıklı olarak "Alişan nerede?" yorumları yapıldı.

    Alişan ile Buse Varol boşanıyor iddiası #2

    BOŞANACAKLARI İDDİA EDİLMİŞTİ

    İkilinin daha önce de boşanacakları iddia edilmiş ancak Alişan, bu iddiaları yalanlamıştı.

    Alişan ile Buse Varol boşanıyor iddiası #3

    Alişan ile Buse Varol boşanıyor iddiası #4

    Alişan ile Buse Varol boşanıyor iddiası #5

    Alişan ile Buse Varol boşanıyor iddiası #6


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