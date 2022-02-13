Alişan ile Buse Varol'dan iddialar sonrası ilk kare

Alişan ile Buse Varol'dan iddialar sonrası ilk kare

Boşanma iddialarıyla magazin gündeminden düşmeyen Alişan-Buse Varol çifti, oğulları Burak'ın doğum gününü birlikte kutladı.

Yakın zamanda koronavirüs yüzünden ağabeyini kaybeden Alişan'ın evliliğinin üzerinde bir süredir kara bulutlar dolaşıyordu.

2018 yılında nikah masasına oturan ikili, son günlerde ayrılık iddialarıyla gündeme gelmeye başlamıştı.

Çiftin, kızları Eliz'in 1. yaş gününü ayrı kutlamaları ise bu iddiaları güçlendirmişti.

Taraflardan peş peşe 'boşanma yok' açıklaması yapılırken, bugün olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

BURAK'IN DOĞUM GÜNÜNDE POZ VERDİLER

Alişan ve Buse Varol, oğulları Burak'ın doğum gününü beraber kutladı. Çift, 3 yaşına giren minik Burak'ın doğum günü partisinde kameraların karşısına geçti.

Aile fotoğrafı çektiren iki isim, o kareleri ise sosyal medya hesapları üzerinden paylaştı.