Alişan ile Mahsun Kırmızıgül barıştı

Seneler önce iki yakın arkadaş olan Alişan ve Mahsun Kırmızıgül küslüğü sona erdi.

90'lı yıllarda yakın arkadaş olan, yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen Alişan ile Kırmızıgül, 20 yıldır konuşmuyordu. Özellikle Alişan, meslektaşının adını duymaya bile tahammül edemiyordu.

MAHSUN, ALİŞAN'A GİTTİ

Yıllar süren küslük sona erdi. Geçtiğimiz haziran ayında ailesiyle birlikte yolculuk yaparken trafik kazası geçiren ve ölümden dönen Alişan'ı eski dostu Mahsun Kırmızıgül ziyaret etti.

iddiaya göre, Kırmızıgül Alişan'ı telefonla aramak yerine evine kadar gitti. Böylelikle yıllardır konuşmayan eski dostlar yeniden baışmış oldu.

"MAHSUN ÇOK DÖNÜYOR"

Geçtiğimiz aylarda Nişantaşı'nda görüntülenen Alişan, Mahsun Kırmızıgül'ün müziğe geri dönmesiyle ilgili konuşmuştu.

Alişan, ''Sevmediğim için hakkında konuşmak istemiyorum aslında. Ama Mahsun çok döndüğü için her yere dönebilir. Yarın sinemaya, ertesi gün başka yere. Baktı para yok, hop yine döner. Onunla hiçbir zaman ağabey-kardeş olmadık.'' demişti.