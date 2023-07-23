Alişan kardeşi Selçuk Tektaş'ı mezarı başında andı Feriköy Mezarlığı'nda dualarla kardeşini anan Alişan, "İki sene geçti. İnsan çok seviyorum sensiz yapamam sensiz ölürüm diyor, ölünmüyor ama ölmekten beter oluyorsun. En önemli şey onun geride bıraktıklarına sahip çıkmak ve bol bol dua okutmak" dedi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin Alişan kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeniyle kaybetti. Kardeşinin ani kaybıyla sarsılan Alişan, yeğenlerine de kol kanata gerdi. Yeğenlerini bırakmayan Alişan, kardeşini ölüm yılında da mezarı başında andı. Feriköy Mezarlığı'nda dualarla kardeşini anan Alişan, yaptığı açıklamayla da herkesi duygulandırdı. "Bu acının tarifi yok" Alişan, iki yıl önce hayata gözlerini yuman kardeşi Selçuk Tektaş’ı sene-i devriyesinde mezarı başında andı. Feriköy Mezarlığı'nda dualar eşliği de kardeşini anan Alişan’ı ailesi başta olmak üzere yakın dostları yalnız bırakmadı. Duaların okunduğu esnada göz yaşlarına hakim olamayan Alişan, “İki yıl geçti ama nasıl geçtiğini anlatmam çok zor. Kardeş acısını rabbim kimseye yaşatmasın. Ben iki kardeştim. Artık bir yanım hep eksik ve yarım, bu acının tarifi yok.” dedi.