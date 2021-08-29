- Haberler
- Magazin Haberleri
- Alişan kardeşinin mezarı başında gözyaşlarına boğuldu
Alişan kardeşinin mezarı başında gözyaşlarına boğuldu
Kardeşi Selçuk Tektaş'ın vefatının 40. günü için mezarı başında mevlit okutan Alişan ve ailesi gözyaşlarını tutamadı. Eşi Buse Varol'un yorgun hali dikkati çekerken, feryatlar ise yürek burktu.
- Haber Merkezi
- 29.08.2021 - 14:36
- Güncelleme : 29.08.2021 - 15:14
Alişan kardeşi ve aynı zamanda menajerliğini yapan Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeniyle kaybetti.
Kardeşinin cenazesinde gözyaşlarına hakim olamayan türkücü, sık sık mezarına ziyarete gidiyor.
Kardeşini hiç unutmayan Alişan, 40'ı için mezarı başında mevlit okuttu.
Selçuk Tektaş'ın mezarı başında toplanan aile bireylerinin feryadı ise herkesi duygulandırdı.
ALİŞAN KARDEŞİNİN YOKLUĞUNA ALIŞAMIYOR
Alişan, Selçuk Tektaş'ın mezarındaki çiçeklerin fotoğrafını Instagram'dan "40" notuyla yayınladı. Feriköy Mezarlığı'ndaki mevlit için, tüm aile bireyleri toplandı.
Alişan’ın üzüntüsü yüzünden okunurken, anne ve babası ise ayakta durmakta güçlük çekti.
Alişan'ın eşi Buse Varol'un ise oldukça bitkin ve yorgun olduğu görüldü.