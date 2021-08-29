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Alişan kardeşinin mezarı başında gözyaşlarına boğuldu

Alişan kardeşinin mezarı başında gözyaşlarına boğuldu

Kardeşi Selçuk Tektaş'ın vefatının 40. günü için mezarı başında mevlit okutan Alişan ve ailesi gözyaşlarını tutamadı. Eşi Buse Varol'un yorgun hali dikkati çekerken, feryatlar ise yürek burktu.