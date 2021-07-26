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    Alişan, kardeşinin mezarından ayrılmıyor

    Geçtiğimiz günlerde koronavirüs nedeniyle kardeşini kaybeden şarkıcı Alişan, son yaptığıyla yine yürekleri paramparça etti.
    • Haber Merkezi
    • 26.07.2021 - 08:03
    • Güncelleme : 26.07.2021 - 08:14
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    Alişan, kardeşinin mezarından ayrılmıyor

    Şarkıcı Alişan'ın kardeşi ve aynı zamanda menajerliğini yapan 41 yaşındaki Selçuk Tektaş, koronavirüse yakalanmış ve geçtiğimiz günlerde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Tektaş kılınan cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.

    CENAZE TÖRENİNDE GÖZYAŞLARINA BOĞULMUŞTU

    Kardeşinin tabutunun başından bir an olsun ayrılmayan Alişan, taziyeleri kabul ederken de ayakta durmakta güçlük çekmişti. Kardeşinin cenaze bilgilerinin anons edildiğini duyan Alişan, Selçuk Tektaş'ın adının okunduğu anda gözyaşlarına boğularak tabuta sarılmıştı.

    Son yolculuğuna Feriköy Mezarlığı'nda uğurlanan Selçuk Tektaş'ı o günden beri yalnız bırakmayan Alişan, her gün kardeşinin mezarı başına giderek dua ediyor.

    Alişan, kardeşinin mezarından ayrılmıyor #1Alişan, kardeşinin mezarından ayrılmıyor #2

    Alişan, kardeşinin mezarından ayrılmıyor #3

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