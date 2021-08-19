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- Alişan, kardeşinin yokluğuna alışamıyor
Alişan, kardeşinin yokluğuna alışamıyor
Alişan, bulduğu her fırsatta kardeşi Alişanmezarını ziyaret ediyor.
- Haber Merkezi
- 19.08.2021 - 08:00
Şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede geçtiğimiz ay hayatını kaybetmişti.
ZİYARETTEN FOTOĞRAF PAYLAŞTI
Oldukça zor günler geçiren Alişan, kardeşinin yokluğuna alışamıyor.
Bulduğu her fırsatı Selçuk Tektaş'ın mezarında geçiren Alişan, dün de kuralı bozmadı.. Alişan, kardeşinin mezarında çektiği fotoğrafı Instagram'da paylaştı.