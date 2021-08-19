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    Alişan, kardeşinin yokluğuna alışamıyor

    Alişan, bulduğu her fırsatta kardeşi Alişanmezarını ziyaret ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 19.08.2021 - 08:00
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    Alişan, kardeşinin yokluğuna alışamıyor

    Şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede geçtiğimiz ay hayatını kaybetmişti.

    ZİYARETTEN FOTOĞRAF PAYLAŞTI

    Oldukça zor günler geçiren Alişan, kardeşinin yokluğuna alışamıyor.

    Bulduğu her fırsatı Selçuk Tektaş'ın mezarında geçiren Alişan, dün de kuralı bozmadı.. Alişan, kardeşinin mezarında çektiği fotoğrafı Instagram'da paylaştı.

    Alişan, kardeşinin yokluğuna alışamıyor #1

    Alişan, kardeşinin yokluğuna alışamıyor #2

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