Euro
8.9272
-0.68%
Dolar
7.4701
-0.83%
Altın
416.65
-0.69%
Borsa
1.572
1.09%
Bitcoin
416.250
-3.14%
EXEN Coin
13.41
-4.75%
11ºC
İstanbul
Yağmur 11 C

    Alişan: Kızımla dertleşiyoruz

    Alişan, kızı ile birlikte çekilen yeni karesini sosyal medya hesabından paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 16.03.2021 - 15:04
    • Güncelleme : 16.03.2021 - 15:11
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Alişan: Kızımla dertleşiyoruz

    Dört yıl önce dünyaevine giren Alişan-Buse Varol çifti, geçtiğimiz ay ikinci kez anne-baba olmuştu.

    2019'un Şubat ayında oğulları Burak'ı kucaklarına alan ikili, kızlarına Eliz adını vermişti. Mutluluğunu takipçileriyle paylaşmaya devam eden Alişan, kızı Eliz ile birlikte çekilen yeni karesini sosyal medya hesabından yayınladı.

    ÜÇÜNCÜ ÇOCUĞU İSTİYOR

    Geçtiğimiz günlerde "Üçüncü çocuğu istiyoruz." diyen şarkıcı, Eliz'in yüzünü gösterdiği gönderisine, "Kızımla dertleşiyoruz." notunu düştü.

    Alişan: Kızımla dertleşiyoruz #1

    Alişan: Kızımla dertleşiyoruz #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir