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- Alişan: Kızımla dertleşiyoruz
Alişan: Kızımla dertleşiyoruz
Alişan, kızı ile birlikte çekilen yeni karesini sosyal medya hesabından paylaştı.
- Haber Merkezi
- 16.03.2021 - 15:04
- Güncelleme : 16.03.2021 - 15:11
Dört yıl önce dünyaevine giren Alişan-Buse Varol çifti, geçtiğimiz ay ikinci kez anne-baba olmuştu.
2019'un Şubat ayında oğulları Burak'ı kucaklarına alan ikili, kızlarına Eliz adını vermişti. Mutluluğunu takipçileriyle paylaşmaya devam eden Alişan, kızı Eliz ile birlikte çekilen yeni karesini sosyal medya hesabından yayınladı.
ÜÇÜNCÜ ÇOCUĞU İSTİYOR
Geçtiğimiz günlerde "Üçüncü çocuğu istiyoruz." diyen şarkıcı, Eliz'in yüzünü gösterdiği gönderisine, "Kızımla dertleşiyoruz." notunu düştü.