Alişan: Liposuction yaptırdım, ölümden döndüm

Şarkıcı Alişan, 2 yıl önce göbeğindeki yağları aldırmak isterken ölümden döndü. Canlı yayında yaşadığı zor günleri anlatan Alişan, “2 yıldır denize tişörtle giriyorum” dedi.

İki yıl önce göbek yağlarını aldırmak için liposuction yaptırdığını ve pişman olduğunu açıklayan Alişan, vücudundaki izleri paylaştı.

Yaptırdığı operasyon sonrası adeta hayatının karardığını dile getiren şarkıcı, doktora 2 milyon TL’lik dava açtı.

Dün itibariyle davasının başladığını canlı yayında duyuran Alişan, yaşadığı zor günlerine de şöyle anlattı:

“VÜCUDUMDA MORARMALAR OLDU”

“2 yıl önce kilo aldım ve göbeğim fazlalaştı. Doktor arkadaşım bana 'Abi sana liposuction yapalım. 1 ay içinde hem göbeğin hem de yağların gider' dedi. Arkadaşım ve sevdiğimiz biri olduğu için güvendik. 2 sene önce ocak ayının ikinci haftasında ameliyat oldum. Normalde o ameliyat 2-2,5 saat sürer ama ben tam 5,5 saat ameliyatta kalmışım. Ben bunu kimseye söylemedim, annem de dahi. Ameliyattan sonra 1 gün hastanede kaldım ve 2 gün sonra vücudumda morarmalar oldu. Göbeğimde yağ alınırken, nasıl bir çalışma yapıldıysa artık...

2 gün yataktan çıkamadım ve boynuma kadar morardım. Ben bir terslik olduğunu anlayıp sorduğumda bana 'Normaldir bunlar 1 ay içinde göbeğin falan dümdüz olacak' dedi. 1 ay sonra morarmalar geçti.





“DENİZE TİŞÖRT İLE GİRİYORUM”

Şimdi göbeğimi göstermek istemiyorum da ben bunun için yayın yasağı da aldırdım çünkü o halini kimse görsün istemiyorum. 2 yıldır denize tişörtle giriyorum ve sadece ailemin olduğu ıssız yerlerde tişörtümü çıkartıyorum. Göbeğimde yanık izi ve dalgalanmalar var.

Bunu mahkemede canlı canlı göstereceğim ama şimdi kimseye göstermek istemiyorum çünkü çok kötü. Benim ameliyattan 2 ay sonra karnımda su toplamalar oldu. Haftanın iki günü yaklaşık ikişer litre göbeğimden sıvı alındı. Çünkü göbeğim şişmeye başlıyor su olunca. Çünkü benim drenaj sistemimi mahvetmiş. Buna eşim, arkadaşım ve hemşirelerde şahit. 5 ay bu devam etti ve kimseye bir şey demedim. Göbeğimde hala yanık izleri var.





“ŞÜKRET Kİ ÖLMEDİN”

Ameliyatı yapan kişi ben birkaç doktora götürdü ve bana 'Ameliyatta hata yapılmış şükret ki ölmedin' dediler. Çünkü bu ameliyatla ölenler varmış. Sonra ben kendim doktor bulup geçen sene tekrardan ameliyat oldum. Biraz toparlandı ama o yanık izi ve dalgalanmalar hiç geçmeyecek. Ömür boyu bunu taşıyacağım. Bu arkadaşımdan da hiç destek göremediğim için hem açıklama gereği duydum hem de hukuki yollara başvurdu. Hem maddi hem de manevi olarak..."