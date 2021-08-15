Kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybettikten sonra ilk kez sahneye çıkan Alişan, "İzninizle bugün tüm şarkılarımı kardeşim Selçuk için okuyacağım" dedi. Şarkıcı konuşma sırasında gözyaşlarını tutamadı.

Şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, koronavirüse yakalanarak hastaneye kaldırılmıştı.

20 gün boyunca yoğun bakımda tedavi gören Tektaş, koronavirüse yenik düştü.

Koronavirüse yenik düşerek hayatını kaybeden Tektaş, gözyaşları arasında toprağa verildi.

İki çocuk babası Tektaş'ın ölümü ailesi ve sevenlerini yasa boğdu. Ağabeyi Alişan ise uzun bir aranın ardından dün Kıbrıs'ta sahneye çıktı.

Kardeşinin ardından kuzeni Ozan Ebcin'i kaybeden Alişan, sahnede duygusal bir konuşma yaptı.

Alişan sahnede gözyaşlarına boğuldu: Şarkılarımı Selçuk için okuyacağım ViDEO

"BUGÜN ŞARKILARIMI SELÇUK İÇİN OKUYACAĞIM"

45 yaşındaki şarkıcı, gözyaşlarını tutamadı. Alişan, şu ifadeleri kullandı:

"Kardeşim olmadan ilk kez Kıbrıs'a geldim. Amacım burada size güzel bir gün, gece yaşatmak. Bu duygularım için kusura bakmayın. Dünya gerçekten çok boş.. Kardeşinize, ailenize, sevdiklerinize, çocuklarınıza sahip çıkın.

Çünkü bir anda yok olup gidiyorlar. Ellerinizden uçup gidiyorlar. İzninizle bugün tüm şarkılarımı kardeşim Selçuk için okuyacağım."





SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI DUYGULANDIRDI

Geçtiğimiz hafta kardeşiyle oğlu Burak'ın doğumunda çekilen karesini yayınlayan Alişan, paylaşımına düştüğü notla takipçilerini duygulandırmıştı.

Bir oğlu bir kızı olan şarkıcının " Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" notunu düştüğü paylaşıma kısa sürede beğeni ve yorum yağmıştı.

Kardeşini vefatından günler sonra sosyal medyaya geri dönen Alişan, Selçuk Tektaş'ın kızları Eyşan, Ceylan ve kendi kızı Eliz'in fotoğrafını paylaşmıştı.

Şarkıcı, gönderisine; 'Aşklarım' notunu düşmüştü.