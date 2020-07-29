Alişan tüm ailesine aynı arabayı aldı

Alişan'ın 3 milyon 750 bin liraya aldığı yeni araçları eylül ayında teslim edilecek.

Tatil yolunda ailesiyle birlikte trafik kazası geçiren Alişan, daha güvenli bir araç arayışına girmişti.

3 ARAÇ 3 MİLYON 750 BİN LİRA

Alişan yaptığı araştırmaların ardından Volvo XC 90 modelini almaya karar verdi.

Kendisine, annesine ve eşine aynı araçtan satın alan Alişan, 3 milyon 750 bin liralık bir ödeme yaptı.

"BÖYLE BİR ARACIN AKSI NASIL KOPABİLİR"

Eylül ayında araçları teslim alacağını ifade eden Alişan, geçirdiği trafik kazasının ardından "Büyük şok yaşadık, ölümden döndük. Hayatımda ilk kez kaza yapıyorum, verilmiş sadakamız varmış. Sonra gördük ki aracın aksı kopmuş. Böyle bir aracın aksı nasıl kopabilir hayret ediyorum. Büyük şok yaşadık." açıklamasını yapmıştı.

VOLVO ÇİNLİLERİN ELİNDE

Land Rover markasından vazgeçen Alişan'ın tercih ettiği Volvo, 2010 yılında Çinli otomotiv üreticisi Geely tarafından satın alınmıştı.

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