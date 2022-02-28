Alişan ve Buse Varol'dan kalpli paylaşım

Boşanacakları konuşulan Alişan ve Buse Varol çifti aşka geldi.

Boşanacakları yönündeki haberlerle gündeme gelen Buse Varol ve Alişan çiftinden güzel haber geldi. Daha önce yaptıkları açıklamalarda evliliklerinde problem yaşadıklarını dile getiren ikili, problemleri çözdü.

KALPLİ PAYLAŞIMLA DUYURDULAR

Sosyal medya hesabını aktif şekilde kullanan oyuncu Buse Varol, dün 1,5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından Alişan ile bir pozunu paylaşarak kalp emojisi koydu.

Alişan da eşinin paylaşımını kendi sayfasında yayınladı. Çift, bu paylaşımla da boşanma iddialarına son noktayı koymuş oldu.