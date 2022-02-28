Euro
15.63
-1.38%
Dolar
13.86
-1.17%
Altın
840.59
-1.72%
Borsa
1957
5.73%
Bitcoin
535.073
-1.40%
BTXN Coin
37.50
-4.14%
Bitexen
6ºC
İstanbul
Bulutlu 6 C

    Alişan ve Buse Varol'dan kalpli paylaşım

    Boşanacakları konuşulan Alişan ve Buse Varol çifti aşka geldi.
    • Haber Merkezi
    • 28.02.2022 - 09:06
    • Güncelleme : 28.02.2022 - 09:09
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Alişan ve Buse Varol'dan kalpli paylaşım

    Boşanacakları yönündeki haberlerle gündeme gelen Buse Varol ve Alişan çiftinden güzel haber geldi. Daha önce yaptıkları açıklamalarda evliliklerinde problem yaşadıklarını dile getiren ikili, problemleri çözdü.

    KALPLİ PAYLAŞIMLA DUYURDULAR

    Sosyal medya hesabını aktif şekilde kullanan oyuncu Buse Varol, dün 1,5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından Alişan ile bir pozunu paylaşarak kalp emojisi koydu.

    Alişan da eşinin paylaşımını kendi sayfasında yayınladı. Çift, bu paylaşımla da boşanma iddialarına son noktayı koymuş oldu.

    Alişan ve Buse Varol dan kalpli paylaşım #1


    İlginizi Çekebilir

    Kemal Kılıçdaroğlu: 28 Şubat mağdurlarından birisiyim
    Gündem

    Kemal Kılıçdaroğlu: 28 Şubat mağdurlarından birisiyim

    Çinli elektrikli otomobil üreticisi Skywell, Türkiye'deki satışlardan memnun
    Otomobil

    Çinli elektrikli otomobil üreticisi Skywell, Türkiye'deki satışlardan memnun

    Btcrobo ile bir gecede zengin olabilirsiniz
    Btcrobo

    Btcrobo ile bir gecede zengin olabilirsiniz

    Görüş Bildir