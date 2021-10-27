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    Alişan ve Buse Varol'dan boşanma iddialarına 'canım kocam' yanıtı

    Alişan ve Buse Varol'dan boşanma iddialarına 'canım kocam' yanıtı

    Alişan ile Buse Varol çifti, boşanacakları yönündeki iddialara, paylaştıkları mutluluk pozuyla yanıt verdi.
    • Haber Merkezi
    • 27.10.2021 - 12:05
    • Güncelleme : 27.10.2021 - 12:24
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    Geçtiğimiz aylarda kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybeden Alişan, hüzünlü bir dönem geçiriyor.

    Zor günler geçiren Alişan'ın, 2018 yılında evlendiği Buse Varol ile boşanacağı yönünde iddialar magazin basınında yer aldı.

    İddiaların iyice yayılması üzerine ünlü çiftten yanıt geldi.

    "CANIM KOCAM"

    Alişan, eşi Buse Varol ile çekilen fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı ve fotoğrafa bir nazar boncuğu yerleştirdi.

    Bu fotoğrafı Buse Varol da "Canım kocam" ifadesiyle paylaştı.

    Art arda yapılan paylaşımlar, Buse Varol ile Alişan'ın boşanacağı iddialarını boşa çıkarmış oldu.

    Alişan ve Buse Varol dan boşanma iddialarına canım kocam yanıtı #1

    Alişan ve Buse Varol dan boşanma iddialarına canım kocam yanıtı #2

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