Alişan ve Buse Varol, kızlarının ismini canlı yayında açıkladı

İkinci çocuklarını kucaklarına almak için gün sayan Alişan ve Buse Varol çiftinin kızlarına vereceği isim belli oldu.

Alişan ve Buse Varol çifti dünyaya gelecek kızlarının ismini canlı yayında açıkladı. İlk çocuklarına Burak ismini veren çift, kızları için "Eliz" isminde karar kıldı.

ELİZ NE DEMEK?

Eliz ismi, bazı metinlerde "emir veren prenses" anlamında kullanılmaktadır. İsmin anlamı, güzel, zarif ve güçlü kadınları çağrıştırır. Bu isim ile emir verme yetkisine sahip olan, hükümdarlık sahibi kadınlar da kastedilmektedir.

Eliz ismi, bazı yerlerde yalnızca emir anlamıyla ele alınır. Bir kimseden istenilen şey anlamında kullanılmaktadır. Bu istek, bir emir niteliğini taşımaktadır.

İsmin bir diğer anlamı da bazı içsel eğilimlere işaret etmektedir. Herhangi bir şeye karşı duyulan yönelim, ismin işaret ettiği manalar arasındadır.

Eliz ismi, Türkçede el izi anlamında da kullanılmaktadır. Bu sözcük bazı yerlerde sıçramak manasına gelmektedir. Bu isim, kimi zaman da tekme atmak, çifte anlamlarında kullanılmaktadır.

"ELİZ" ADI KUR'AN-I KERİM'DE GEÇİYOR MU?

Çocuklarına bu ismi vermek isteyen pek çok kişinin en çok merak ettiği konular arasında Eliz isminin Kur'an'da geçip geçmediğidir. Bu isim Kur'an-ı Kerim'de yer almaz. Farsça kökenli bir isim olarak Türkçeye yerleşmiş olan bu adı, kız çocuğunuz için kullanabilirsiniz. Hem anlamı üzerinden hem de kulağa hoş gelen telaffuz ile beraber keyifle değerlendirmek mümkün. Ayrıca tek başına ya da farklı bir isim ile beraber de güzel bir uyum sağlamaktadır. O yüzden yeni çıkan en popüler ve en ilgi çeken isimler arasında yer almaktadır.