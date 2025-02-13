Alişan ve eşi Buse Varol Umre'ye gitti! 'Allah’ım sana şükürler olsun'

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Son olarak Kıbrıs'ta konser veren Alişan eşi Buse Varol ile 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Umre'yi ziyaret edeceklerini açıklamıştı.

HAYALDİ

Alişan; "Evlendikten sonra hep eşimle Umre'ye gitmek istemiştim. Bu sene, o sene. Sevgililer Günü'nde Mekke'de olacağız. Benim için çok özel olacak" demişti. ilk kez Umre'ye gideceğini belirten Buse Varol, "Alişan, 'Gidelim mi?' dediğinde çok mutlu oldum ve inanılmaz heyecanlandım" şeklinde konuşmuştu.

Mekke'ye giden çiftten ilk Umre fotoğrafı ise Berat Kandili'nde geldi.

"ALLAH'IM SANA ŞÜKÜRLER OLSUN"

Alişan eşi ile verdiği pozu; "Allah'ım sana şükürler olsun 3. kez buraları görmeyi bana kısmet ettiğin için, bu mübarek kandil gününde burada olmayı kısmet ettiğin için, eşimle birlikte Umre yapma fırsatı verdiğin için... Şükürler olsun Allah'ım...

Allah isteyen herkese nasip etsin, İnşallah... Tüm ölmüşlerimizin mekanlarını cennet etsin, bizlere çocuklarımıza sağlıklı, huzurlu bir yaşam nasip etsin İnşallah... Berat gecemiz mübarek olsun..." notuyla paylaştı.